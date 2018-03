Fascisme-expert Anton Sjechovtsjov: 'Poetin wil banden met extreemrechts in heel Europa aanhalen'

Aan het Weense Institute for Human Sciences voert Anton Sjechovtsjov postdoctoraal onderzoek dat uitmondde in het boek Russia and the Western Far Right - Tango Noir. In een Brusselse bar spreekt hij afgemeten over het onderwerp. Slechts één keer sijpelt emotie door in zijn betoog, als het gaat over de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. Sjechovtsjov is geboren en getogen op het voormalige Oekraïense schiereiland. Voor zijn familie was de bezetting een traumatische ervaring. 'Ik vernam het nieuws in Londen en was doodsbang. Als ik nu zou teruggaan, word ik waarschijnlijk opgepakt.'

