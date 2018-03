Facebook 'schorst' bedrijf dat Trumpcampagne hielp met gelekte gegevens

Volgens een onderzoek door The New York Times en The Observer haalde Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen gebruikers op om ze aan te wenden bij de ontwikkeling van software waarmee het stemgedrag van kiezers voorspeld en beïnvloed kan worden. Facebook blokkeerde ook de toegang van het moederbedrijf, Strategic Communication Laboratories (SCL), de toegang van Aleksandr Kogan, een psycholoog aan de universiteit van Cambridge, en die van Christopher Wylie, topman van het bedrijf Eunoia Technologies en gewezen werknemer van Cambridge Analytica.

“Rules don’t matter for them. For them, this is a war, and it’s all fair," said a founder of Cambridge Analytica, a firm tied to the Trump campaign that harvested private data from a huge swath of the electorate. https://t.co/DMe9rjIyZu — NYT National News (@NYTNational) March 17, 2018

'In 2015 hebben we vernomen dat Aleksandr Kogan ons voorgelogen had en het beleid van het platform overtrad' door gegevens door te geven, deelde Paul Grewal mee, de vicevoorzitter en juridisch directeur van Facebook.

Mercer, Bannon, Conway

Cambridge Analytica werd onder meer gefinancierd door miljardair Robert Mercer, die 15 miljoen dollar investeerde.

Robert, en zijn dochter Rebekah Mercer, waren ook invloedrijke financiers van de Trumpcampagne. Ze brachten Trump zover in augustus 2016 de leiding van zijn campagne in handen te geven van Mercer-poulains Steve Bannon en Kellyanne Conway.

Robert Mercer beloofde aan Bannon, zo schrijft The New York Times, dat hij met Cambridge Analytica instrumenten in handen zou krijgen om persoonlijkheden van Amerikaanse kiezers te identificeren en hun gedrag te beïnvloeden.

Rebekah Mercer financierde de rechtse site Breitbart, en ook Steve Bannon, tot die begin dit jaar de voornaamste bron bleek van het anti-Trump schandaalboek Fire and Fury van Michael Wolff.