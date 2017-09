Facebook deelt 3000 advertenties gelinkt aan Rusland met Congres

'Het democratisch proces gaat mij na aan het hart', zei Facebook-oprichter en -CEO Mark Zuckerberg in de video. Hij wil daarom alles doen om het onderzoek naar Russische inmenging, en de rol die Facebook daarbij speelde, te helpen. Ook wil hij toekomstige inmenging in verkiezingen, in Amerika en erbuiten, zoveel mogelijk voorkomen. 'Ik zou willen dat ik kon zeggen dat we alle inmenging kunnen voorkomen, maar dat zou niet realistisch zijn', zei hij.

Het delen van de informatie over Russische advertenties is een eerste stap om Facebook 'a force of good and democracy', te laten zijn. Zuckerberg noemde nog acht maatregelen, waaronder het transparanter maken van wie politieke advertenties op Facebook koopt en hogere eisen stellen aan die aankopen.

Zie Zuckerbergs volledige bericht hieronder.