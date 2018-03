Exclusief interview met de zoon van drugsbaron 'El Chapo': 'Trump zal de strijd nooit van ons winnen'

Soms is de werkelijkheid spannender dan fictie - het is een gedachte die tijdens de totstandkoming van dit interview vaak door het hoofd ging van criminoloog en Latijns-Amerikakenner Ernesto Rodríguez Amari. Zo loopt op Netflix de serie El Chapo, over de opgang, arrestatie en ontsnapping van de Mexicaan Joaquin Guzmán Loera, 's werelds grootste drugsbaron. De opnames liepen aanvankelijk in Mexico, maar omdat het er té gevaarlijk was verkaste de productie naar Colombia. Nog meer 'drugsentertainment' is er te zien op Vier, waar enkele Vlamingen proberen om De Mol te ontmaskeren. De makers vonden inspiratie in Mexico. Lachend wordt er verwezen naar het Sinaloa-kartel. Een van de eerste opdrachten voor de kandidaten is een van de beruchte martelpraktijken: levend begraven worden in een kist. Dat is even spannend, terwijl je voor de televisie nog een pilsje opentrekt. Maar voor veel Mexicanen is het de bittere realiteit.

