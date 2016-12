Europese Commissie straft Kroes voor bestuursfunctie in offshorebedrijf

Oud-commissaris Neelie Kroes wordt door de Europese Commissie formeel op de vingers getikt omdat ze in 2015 inkomsten verwierf terwijl ze van de Commissie - op dat moment haar ex-werkgever - een 'overgangsloon' kreeg. Dat ze verzweeg dat ze tijdens haar ambtstermijn directeur was van een offshore vennootschap op de Bahama's, kan haar volgens de Commissie niet ten laste worden gelegd.

Kroes was tussen 2004 en 2014 lid van de Europese Commissie, bevoegd voro achtereenvolgens Mededinging en Digitale Agenda. Eind september kwam via Bahama's Leaks aan het licht dat de Nederlandse altijd verzwegen heeft dat ze van 4 juli 2000 tot 1 oktober 2009 een post bekleedde bij Mint Holdings Limited, een vennootschap op de Bahama's. Omdat eurocommissarissen tijdens hun mandaat geen andere bezoldigde of onbezoldigde professionele activiteiten mogen uitvoeren, bracht de onthulling Kroes én de Commissie in verlegenheid.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zelf vroeg Kroes om verduidelijkingen. De Commissie besluit nu dat Kroes de gedragscode voor commissaris schond. Maar omdat ze wellicht zelf niet wist dat ze nog altijd de directiefunctie bekleedde, kan haar dat niet verweten worden. Haar functie bestond overigens enkel op papier en ze werd er niet voor betaald, luidt de uitleg.

Wat Kroes wel persoonlijk wordt aangewreven, is dat ze ook verzweeg dat ze in 2015 professionele inkomsten genoot, terwijl ze nog een 'overgangsloon' uitbetaald kreeg van de Commissie, haar ex-werkgever. Er is echter geen juridische grond voor een verwijzing naar het Europees Hof. Een financiële sanctie is ook niet nodig, want Kroes betaalde het geld reeds terug.

Het is niet de enige keer dat Kroes in opspraak werd gebracht door haar functies in het bedrijfsleven. Toen ze in 2004 haar cv moest indienen als Europees Commissaris, vergat ze haar werk voor defensieconcern Lockheed Martin op te nemen in het document. Er was ook kritiek toen ze als voormalig Commissaris van Digitale Agenda adviseur werd van taxibedrijf Uber.