Europees Mensenrechtenhof buigt zich over Italiaans-Libische deal om migranten terug te sturen

Libië onderschept steeds meer migranten op zee, mede dankzij de training, het materiaal en de financiële steun van Italië. Daardoor daalde het aantal migranten dat via de Middellandse Zee in Italië arriveert met 80 procent. De migranten die terugkeren naar Libië riskeren echter mishandeling en foltering.

Het Global Legal Action Network en de Italiaanse vereniging voor juridische studies rond immigratie, hebben bij het Europpes Mensenrechtenhof een klacht ingediend naar aanleiding van een incident op 6 november, toen de Libische kustwacht tientallen migranten die op een zinkend schip kwamen weer aan land brachten. De Duitse organisatie Sea-Watch, die ook naar het zinkende schip was gevaren en de migranten naar Italië wilde brengen, zei dat ze niet mocht tussenkomen. In de chaos die daarop volgde kwamen volgens de ngo minstens twintig van de dertig migranten om het leven.

Volgens een onderzoek van het Forensisch Oceanografisch Instituut van de London University dat De Standaard kon inkijken, was het Libische schip ter plaatse gestuurd door een in de buurt liggend Italiaans marineschip. De nog in leven zijnde migranten werden 'terug naar Libië gesleept', waar ze 'opgesloten werden in onmenselijke omstandigheden, en geslagen, afgeperst, uitgehongerd en verkracht', aldus Sea-Watch. 'Twee van de overlevenden werden "verkocht" en gefolterd door elektrocutie.'

De klacht bij het EHRM werd ingediend in naam van 17 overlevenden, onder wie een koppel dat twee kinderen verloor bij het incident. Het komt in Italië steeds vaker tot conflicten tussen de autoriteiten en ngo's die reddingen op zee uitvoeren. Maandag was er ook al een juridische strijd tussen de Spaanse ngo Proactiva Open Arms en de Italiaanse kustwacht, die uren wachtte vooraleer ze de toestemming gaf om de 105 migranten die werden opgehaald te laten overstappen op een groter schip van de ngo SOS Mediterranee.