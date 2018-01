Europa wil belasting op plastic zakjes

'We moeten onze plastic afvalberg aanpakken', zo wees Oettinger op de milieuproblemen die de productie van plastic met zich meebrengt. Tegelijkertijd zou zo'n Europese taks volgens de Duitse eurocommissaris kunnen helpen om de bijdrage van de lidstaten aan de Europese begroting "binnen proporties" te houden.

Oettinger gaat de piste verder bestuderen en legt mogelijk tegen mei een concreet voorstel op tafel. Die maand zal de Commissie globale voorstellen doen over de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie na 2020. Dat wordt een hele klus. Niet alleen zal de Europese begroting jaarlijks 12 tot 13 miljard euro derven door het vertrek van de brexit, voor de financiering van nieuwe Europese opdrachten als migratie, grensbeheer en defensie zal nog eens ongeveer 10 miljard euro extra per jaar nodig zijn, zo schetste de Duitse eurocommissaris.

De hele operatie zal deels opgevangen worden met besparingen en budgettaire verschuivingen, maar er zal ook vers geld gevonden moeten worden. Een taks op plastic is zo'n denkpiste. Oettinger heeft ook de inkomsten uit de Europese handel in CO2-uitstootrechten in het vizier. Hoewel het om Europees beleid gaat, vloeien die inkomsten nu naar de nationale schatkisten. 'Het zou logisch zijn indien die inkomsten naar de Europese begroting gaan', onderstreepte Oettinger.

De Commissie wil de begroting na 2020 met zo'n 10 procent verhogen. Die bedraagt momenteel zo'n 150 miljard euro per jaar, of één procent van het bruto nationaal inkomen van de EU. De lidstaten staan in voor het grootste deel van de financiering.

Oostenrijk kantte zich al tegen een hogere bijdrage, landen als Hongarije en Polen verdedigen een groter budget. De Commissie wil tegen de Europese verkiezingen van 2019 een akkoord bereiken met de lidstaten en het Europees Parlement.