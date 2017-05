EU-expert Caroline De Gruyter: 'We hebben het nog nooit zo goed gehad in Europa'

'Als Marine Le Pen verkozen was tot Franse president, waren we in Europa in een akelige crisis beland', zegt Caroline de Gruyter. 'Ik vind het een goed teken dat Emmanuel Macron zegevierde, want daarmee heeft het pluralisme gewonnen. Politici als Le Pen zien alles zwart-wit, je bent goed of je bent fout, je hoort erbij of je hoort er niet bij. En als je het niet met hen eens bent, ben je tegen het volk, want zij beweren te vertolken wat het volk denkt. Komaan zeg, twee derde van de Fransen stemt níét op Le Pen. Behoren die kiezers dan niet tot het volk? Net als vele anderen word ik daar een beetje benauwd van.'

...