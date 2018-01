Ethiopië gaat alle politieke gevangenen toch niet vrijlaten

Het gaat er niet om alle politieke gevangenen vrij te laten, maar om te onderzoeken of enkele leden van politieke partijen gratie kan verleend worden, zei Abraha vrijdag.

Na de toespraak van de premier afgelopen woensdag was het niet duidelijk vanaf wanneer de politieke gevangenen zouden vrijgelaten worden en om hoeveel mensen het ging. Nadat het nieuws door de lokale en internationale media was overgenomen, corrigeerde de regering meerdere keren berichten over de toespraak op haar eigen Twitter- en Facebook-acccounts.

Na protesten tegen de regering in de regio Oromia werden sinds 2016 in Ethiopië tienduizenden mensen tijdelijk opgepakt, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ongeveer 2.000 van hen zouden nog altijd in de gevangenis zitten. De Ethiopische regering riep wegens het aanhoudend protest de noodtoestand uit.

Honderden mensen werden volgens Human Rights Watch bij het neerslaan van het protest gedood. Oppositieleden en journalisten belanden in Ethiopië vaak in de cel. In het land met rond de 100 miljoen inwoners is de oppositie sinds 2015 niet meer in het parlement vertegenwoordigd.