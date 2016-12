'Erdogan heeft nog nooit zo veel invloed op de EU gehad als vandaag'

Kati Piri (Europees Parlementslid voor de Nederlandse PVDA): Als je het puur praktisch bekijkt, moet je concluderen dat de deal werkt. De instroom is met 98 procent afgenomen. Er verdrinken nauwelijks nog vluchtelingen in de Middellandse Zee. Maar als progressief politicus kan ik niet tevreden zijn. Rechts Europa is erin geslaagd om een muur te bouwen, maar niet om een legale route te openen.

...