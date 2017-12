Eerste Syrische vluchtelingengezinnen aangekomen in België dankzij humanitaire corridor

De gezinnen werden opgewacht en verwelkomd door de vertegenwoordigers van de verschillende geloofsgemeenschappen in ons land, enkele dagen voor Kerstmis. 'Voor jullie is dit de mooiste dag van het jaar, voor ons is dit de mooiste dag van ons leven', reageerde één van hen.

Het gaat om een gezin van drie dat samen met de broer van de vader zal opgevangen worden in de regio Antwerpen door de katholieke gemeenschap. Het andere gezin van drie wordt door de protestantse gemeenschap opgevangen in de regio Charleroi. Zij zijn de eerste van 150 Syriërs die in 2018 met een humanitair visum naar ons land zullen komen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ondertekende daarover vorige maand een intentieverklaring met alle in ons land erkende kerken en godsdiensten. De kandidaten worden geïdentificeerd op basis van kwetsbaarheid: het gaat om gezinnen met kinderen, slachtoffers van een van de partijen van de Syrische burgeroorlog, mensen met een bijzondere medische problematiek, zieken of gehandicapten.

Ook het behoren tot een etnische of culturele minderheidsgroep en eventuele banden met België worden in rekening genomen. De erkende erediensten over heel het land staan in voor de opvang van de vluchtelingen, en begeleiden hen bij de asielprocedure. De overkomst, opvang en integratie van een gezin van vier personen kost naar schatting zo'n 18.000 euro per jaar.