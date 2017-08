Eerste Afrikaanse baby met goedkopere Belgische ivf-techniek geboren

'Dokter Ombelet reageert verheugd, maar kampt ook nog altijd met hindernissen richting een wereldwijde doorbraak van de techniek, die de kinderwens van miljoenen koppels met beperkte financiële mogelijkheden moet vervullen', zo maakte Jurgen Ritzen, ZOL-woordvoerder, bekend.

Maandag kreeg dokter Ombelet van het Genkse fertiliteitscentrum vanuit Ghana het nieuws dat de eerste niet-Europese low cost ivf-baby geboren was, een gezond jongetje van 3,3 kilogram. 'We weten al langer dat onze techniek op punt staat. Vanuit ons fertiliteitscentrum zijn intussen in België, Nederland en Duitsland al 89 gezonde baby's geboren volgens de nieuwe methode', vertelt professor Ombelet, die in 2014 het wereldnieuws haalde met zijn goedkope ivf-methode.

'Het eerste succes in Afrika liet wat op zich wachten. We zijn opgetogen dat de zwangerschap nu tot een goed einde is gebracht. Binnenkort volgt een tweede geboorte, want een andere Ghanese vrouw is intussen zeven maanden zwanger', klinkt het nog.

Uitvoer van techniek verloopt traag

Ombelet had samen met een team van fertiliteitsexperten een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakte om aan een fractie van de gangbare tarieven, namelijk 200 euro, een ivf-behandeling aan te bieden. Ombelet wilde vooral in de derde wereld koppels met vruchtbaarheidsproblemen helpen. 'Vooral bij vrouwen in derde wereld hangt onvruchtbaarheid als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Ze lopen het risico door hun echtgenoot in de steek te worden gelaten of door hun familie te worden verstoten', aldus Ombelet.

Het lanceren van de techniek in de derde wereld stoot ook nog op andere obstakels. 'Elk land stelt andere eisen naar accreditering toe. De regelgeving rond de invoerrechten voor onze apparatuur verschilt van land tot land waardoor de invoerprocedures maandenlang aanslepen. Tot slot blijven we veel tegenstand ervaren van de traditionele, machtige ivf-lobby, die zich verzet tegen een nieuwe methode die hun techniek op de helling zet', zegt dokter Ombelet.