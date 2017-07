Een nieuwe denkpiste van de Republikeinen: Obamacare Light

Mitch McConnell, leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, is in de eerste plaats een strateeg, wat wil zeggen dat de details van wetgeving hem minder interesseren dan de manier waarop hij ze kan realiseren. Dat doet hij door te zalven of te dreigen, door fondsen te werven voor medestanders, of door niet zo getrouwe partijgenoten op droog zaad te zetten. Hij doet het soms ook door formuleringen te bedenken die 'zijn' senatoren uit de wind zetten. Zo vond hij in 2011, schrijft The New York Times, een manier om zowel de overheidsschuld te laten stijgen, als de Republikeinen toe te laten hun handen te wassen in onschuld. Wat wil zeggen: de Republikeinen gedoogden dat de schuld steeg, maar kregen tegelijk alle gelegenheid om zich vurig en officieel tegen die stijging uit te spreken.

