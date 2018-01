Eén jaar Donald Trump: wat heeft de Amerikaanse president werkelijk tot nu toe gedaan?

1. Minder migratie

Met de meest in het oog springende verkiezingsbelofte - een muur op de grens met Mexico, betaald door Mexico - schiet het niet op. In zijn eerste jaar als president heeft Donald Trump welgeteld nul kilometer muur gerealiseerd. Dat betekent niet dat er helemaal niets gebeurt. Even ten zuiden van de Californische grensstad San Diego staan sinds 27 november acht muurprototypes. De muurstukken zijn elk een slordige negen meter hoog, vervaardigd uit beton of gewapend beton, als verdwaalde mastodonten in een onherbergzaam landschap. De US Customs and Border Protection is de muurtypes momenteel aan het testen. Het is echter hoogst onduidelijk of Trumps 'big fat beautiful wall' er ooit zal komen. Ondanks een Republikeinse meerderheid weigert het Congres de financiering voor extra grensbarrières goed te keuren.

