Eedaflegging in Zimbabwe uitgesteld vanwege klacht bij Grondwettelijk Hof

Mnangagwa nam in november de fakkel over van Robert Mugabe, die dertig jaar aan de macht was in Zimbabwe. Hij won de verkiezingen van juli met een nipte meerderheid van 50,8 procent van de stemmen, zo blijkt uit de officiële resultaten. Oppositieleider Nelson Chamisa, die 44,3 procent haalde, heeft echter een klacht ingediend tegen die resultaten, die hij 'frauduleus, illegaal, en onwettig' noemt.

Minister van Justitie Ziyambi Ziyambi heeft naar aanleiding daarvan verklaard dat de inauguratie van Mnangagwa wordt uitgesteld om een rechtmatig proces toe te staan. De overheid had nochtans verschillende staatshoofden uitgenodigd voor de ceremonie van zondag. De leiders van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika hadden hun komst al bevestigd. Het Grondwettelijk Hof heeft twee weken de tijd om een oordeel te vellen.