Duitsland en China roepen Trump op klimaatakkoord te steunen

Tijdens de eerste dag van de tweedaagse Petersberg Climate Dialogue in Berlijn benadrukten de twee ministers het belang van klimaatactie. "We proberen de VS te beïnvloeden via verschillende kanalen en mensen, op ministerieel niveau, bij het EPA en ook kanselier Angela Merkel heeft president Donald Trump herhaaldelijk opgeroepen aan dit akkoord vast te houden", zei Hendricks in Berlijn.

Het klimaatakkoord van Parijs, waarover de VN-lidstaten in december 2015 overeenstemming bereikten, is een "moeizaam bereikte mijlpaal", zei de Chinese milieugezant Xie Zhenhua. Zijn land zal "woord houden en resolute daden stellen".

Zhenhua en Hendricks benadrukte de noodzaak van milieuvriendelijke technologie in sectoren als transport en infrastructuur. Ook werd gesproken over de vooruitgang op het gebied van duurzame energie, de noodzaak steenkool uit te faseren en elektrische auto's.

Onzekerheid

Volgens Hendricks ligt de bal bij nationale regeringen, als het gaat om klimaatactie. Die actie moet zichtbaar worden in het "economische, fiscale en zelfs het gezondheidsbeleid." Erg hangt echter een zware wolk van onzekerheid over de klimaatgesprekken, omdat nog steeds niet duidelijk is of de Amerikaanse president Trump zich terugtrekt uit het akkoord.

Naar verwachting zal de Amerikaanse president een besluit nemen als hij terugkeert uit Taormina op Sicilië, waar hij eind deze maand de top van de G7 bijwoont. In maart dreigde hij zich terug te trekken uit het akkoord en de alom gesteunde klimaatmaatregelen terug te draaien.

Volgens sommigen kan terugtrekking de Amerikaanse relatie met China schaden. De Chinese president Xi Jinping heeft publiekelijk laten blijken te willen dat de VS in het klimaatakkoord blijven, ondanks een tweet van Trump in 2012 dat de klimaatverandering een Chinese samenzwering is. Trump twitterde toen dat het idee van de opwarming van de aarde bedacht was door en voor China, om zo de Amerikaanse industrie minder concurrerend te maken.

Nieuwe allianties

Volgens Lutz Weischer van Germanwatch heeft China andere landen nodig om de klimaatdoelen te bereiken. "China weet dat het niet alles alleen kan, zonder de VS." Maar als de VS zich terugtrekken, zegt Weischer, "zal China allianties smeden met Europa en Canada."

Weischer wijst er ook op dat er binnen de VS verschillende grote bedrijven en staten zijn die willen dat hun land mee blijft doen. "En zelfs in het Witte Huis zijn de meningen hierover verdeeld."

Karsten Smid van Greenpeace Duitsland noemt het een positief signaal dat Duitsland en China de leiding willen nemen in het versnellen van de klimaatactie. "Om dit geloofwaardig te maken, zullen beide landen hun transitie van steenkool naar hernieuwbare energie moeten versnellen." Li Shuo, klimaatadviseur van Greenpeace in Oost-Azië, zegt dat de beide landen de wereld in de juiste richting kunnen sturen. "In de geest van Parijs is een nieuwe coalitie bereid het voortouw te nemen op het gebied van klimaatactie."

De volgende klimaatconferentie (COP23) wordt in november georganiseerd door Fiji, maar gehouden in Bonn.

Auteur: Zofeen Ebrahim (IPS)