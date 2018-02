Duitse regering wil openbaar vervoer gratis maken

De federale regering wil de mogelijkheid bespreken met de overheden van de zestien deelstaten en verschillende stadsbesturen. Duitsland heeft immers een uitbrander gekregen van de Europese Commissie over de luchtvervuiling in het land en er dreigen juridische stappen als bepaalde normen niet gerespecteerd worden.

De vereniging van steden en lokale autoriteiten in Duitsland heeft bedenkingen bij het verrassende voorstel. 'In het beste geval zou dit een project voor de toekomst kunnen zijn', stelt de directeur van de vereniging, Gerd Lansberg. Hij merkt op dat er meer voertuigen en personeel nodig zouden zijn en vraagt zich af bij wie de factuur daarvoor zal belanden. 'De gemeenten en vervoersmaatschappijen kunnen hiervoor in elk geval niet betalen.'

Duitsland is een van de EU-lidstaten die al jaren de normen voor fijnstofconcentratie en stikstofdioxide niet respecteren.

De Europese Commissie geeft het land samen met Frankrijk, Groot-Brittannië en zes andere grootvervuilers nog een maand om met 'geloofwaardige' maatregelen voor een betere luchtkwaliteit te komen. Het gaat nu echt om een allerlaatste kans, waarschuwde de Commissie maandag, daarna volgt het Europees Hof van Justitie.

Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Italië, Tsjechië, Hongarije, Slovakije en Roemenië overschrijden al jaren de Europese normen voor fijnstofconcentratie en stikstofdioxide, ondanks herhaalde waarschuwingen uit Brussel.

Ook België

Het geduld van de Commissie raakt nu stilaan op. De betrokken landen hadden tot vorige vrijdag om 'bijkomende informatie' te verstrekken over maatregelen die ze willen nemen. Alle lidstaten haalden de deadline en de Commissie is nu bezig met een evaluatie van de voorstellen, zei een woordvoerster maandag. Halverwege maart komt het onderwerp terug op de agenda. Als de voorgestelde maatregelen niet 'geloofwaardig, opportuun en efficiënt' blijken, stapt de Commissie naar het Europees Hof van Justitie.

Niet enkel de negen lidstaten op het strafbankje worstelen met luchtvervuiling. In totaal lopen er procedures voor te hoge stikstofconcentraties tegen dertien lidstaten, zestien EU-landen worden op de vingers getik voor te hoge fijnstofwaarden. Tegen ons land zijn in beide gevallen al procedures geopend.

Luchtvervuiling is elk jaar verantwoordelijk voor meer dan 400.000 vroegtijdige overlijdens in de EU. De Europeanen die onrechtstreeks aan luchtvervuiling overlijden, zoals door ademhalingsziektes of cardiovasculaire problemen, niet meegerekend.