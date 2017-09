Duitse ex-moslim en islamcriticus Utlu: 'Ik ben doodsbang wanneer ik op straat loop'

In de campagne voor de Duitse verkiezingen eind deze maand speelt de multiculturele samenleving een belangrijke rol. De homoseksuele ex-moslim Ali Utlu groeide op de sociale media in enkele maanden uit tot een gevreesd islamcriticus. Maar voor zijn uitgesproken opvattingen betaalt de in Duitsland geboren Turk een prijs.