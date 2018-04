Dooit het ijs tussen Noord-Korea en het Westen? 'We begeven ons op onontgonnen terrein'

Het communistische Noord-Korea en het democratische Zuid-Korea zijn officieel nog altijd in staat van oorlog. Maar sinds korten worden nieuwe, voorzichtige stappen gezet richting een ontwarring van het Koreaanse conflict. Noord-Korea expert Koen De Ceuster (Universiteit Leiden) ziet hoe het conflict zichzelf in stand houdt. 'Noord-Korea ontwikkelt kernwapens omdat het zich bedreigd voelt. Vanwaar komt die dreiging? Uit het feit dat er nog altijd oorlog is.'

