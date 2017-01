Live Donald Trump president: eerste decreet tegen Obamacare getekend

16:31

Theresa May wil belang van Navo én EU benadrukken bij Trump

De Britse eerste minister Theresa May wil bij haar eerste ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump de aandacht vestigen op het belang van de Navo en van de Europese Unie. Dat heeft ze verklaard aan de Britse krant Financial Times.

Trump had vorige week, nog voor hij werd ingezworen als president, in een interview verklaard dat hij de Navo "achterhaald" vindt. Ook de EU kreeg een veeg uit de pan: Trump meent dat er na Groot-Brittannië nog verschillende landen zullen beslissen om uit de Europese Unie te stappen.

Maar Theresa May, die als eerste Europese leider een bezoek zal brengen aan president Trump, maakt nu in een gesprek met Financial Times duidelijk dat ze bij Trump het belang van beide instellingen wil benadrukken. "Ik geloof dat hij het belang en de betekenis van de Navo erkent", zegt ze.

"Ik heb er ook alle vertrouwen in dat de VS het belang zullen erkennen van de samenwerking die we in Europa hebben om onze collectieve defensie en collectieve veiligheid te verzekeren."

Opvallend is dat May, die nochtans in volle voorbereiding is op de Brexit, ook het belang van de EU wil beklemtonen. "Ik wil dat de EU sterk blijft en ik wil een nauw en strategisch partnerschap met de EU behouden", zo maakt ze duidelijk. "Door de dreigingen waar we nu mee te maken hebben, is het niet het juiste moment om over te gaan tot minder samenwerking."

May beloofde ook "heel rechtuit" te zijn tijdens haar gesprek met Trump. Ze is van plan een "zeer bijzondere relatie" op te bouwen tussen de Britse en de Amerikaanse regering. Op die manier wil ze het pad effenen voor de onderhandelingen over een bilateraal handelsakkoord wanneer de Brexit een feit is.

De Britse eerste minister ontkende in een interview wel dat ze de komende dagen al naar het Witte Huis in Washington zal afzakken. Maar wellicht zal het bezoek wel plaatsvinden in februari.