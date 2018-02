Donald Trump laat plannen maken voor jaarlijkse militaire parade in Washington

Het idee ontstond toen Donald Trump op 14 juli in Parijs te gast was bij Emmanuel Macron voor de viering van de nationale feestdag. De Amerikaanse president was onder de indruk en stak dat dagenlang niet onder stoelen of banken.

'Het was een van de grootste optochten die ik ooit gezien heb', vertelde hij nog tijdens het défilé aan journalisten. 'Twee uur precies, en het toonde de militaire macht. Ik denk dat dit een geweldige zaak is voor Frankrijk en voor het karakter van Frankrijk'.

Hij boog zich naar Macron en voegde toe: 'Wij zullen beter moeten doen dan dit'.

Dinsdag bracht eerst The Washington Post uit dat het niet langer alleen bij woorden blijft, maar dat er plannen gemaakt worden.

'Het bevel was', aldus een anonieme militair in de krant: 'Ik wil een parade zoals die in Frankrijk'.

Geen traditie

Het bericht werd even later bevestigd door het Witte Huis. Trump, zo luidde een mededeling van woordvoerster Sarah Huckabee Sanders, 'heeft het ministerie van Defensie gevraagd om een onderzoek te voeren naar een viering waarbij alle Amerikanen hun appreciatie kunnen tonen' voor de militairen.

Er is nog geen budget, en er is nog geen dag bepaald, al dacht de president tijdens de Parijse optocht aan 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag. Het is evenmin duidelijk welke route er zal worden gevolgd, en welke militaire apparatuur er in Washington zal opdagen.

De zaak zorgt voor enige ophef in een land dat geen traditie heeft van jaarlijkse militaire optochten, en dat graag de draak steekt met parades vol militair vertoon in Moskou of Noord-Korea. Ook Amerikaanse militairen zijn niet per se enthousiast.