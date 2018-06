Dolken voor Angela: Beierse christendemocraten voeren beenharde zusterstrijd over migratie

Verloor het Duitse leger de Eerste Wereldoorlog door de schuld van de toenmalige linkse regering? Duitse conservatieven en nationalisten waren daar in de jaren na die oorlog van overtuigd. Of beter gezegd: ze deden hun uiterste best om de bevolking ervan te overtuigen dat Duitsland die oorlog had kunnen winnen als de linkse regering niet het bevel had gegeven om de handdoek in de ring te gooien. De theorie dat de Duitse regering het land op die manier had verraden, zou de geschiedenis ingaan als de dolkstootlegende. Een mythe dus, maar wel een bijzonder gevaarlijke. Zo werd de dolkstootlegende met veel enthousiasme verspreid door de NSDAP, met het nodige electorale succes.

