Dode en drie gewonden bij schietpartij op Amerikaanse school

Het incident vond plaats op de Freeman High School in het stadje Rockford, ten zuiden van Spokane. De schutter opende er het vuur in de hal aan een klaslokaal. 'Ik hoorde een luide knal en draaide mij om. Ik zag hem rondwandelen', getuigt de 14-jarige Elisa Vigil. 'Hij had een pistool. Zijn gezicht was volledig passief. Hij schoot iemand in het hoofd.'

De identiteit van de dader is nog niet vrijgegeven, maar het zou gaan om een sophomore - te vergelijken met het vierde jaar secundair in België - aan de Freeman High School. Een van zijn vrienden, de 15-jarige Michael Harper, zegt dat hij aan al zijn vrienden briefjes had geschreven waarin hij zei dat hij 'iets doms' van plan was.