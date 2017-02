Deze technologieën moeten uw leven veiliger maken

1. Slimme containers Project: CORE (2014-2018) EU-bijdrage: 29 miljoen euro

CORE is het op een na duurste project voor veiligheidsonderzoek dat Europese financiering krijgt. 'Doel is de snelheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid van de internationale goederenstroom te verbeteren', zegt Nik Delmeire van de European Council of Transport Users. 'We ontwikkelen zowel software als hardware, bijvoorbeeld om goederen te scannen op havens en luchthavens. Denk aan sensoren die op tankcontainers met gevaarlijke chemische goederen worden bevestigd en in real time de positie doorgeven. We werken ook aan slimme kunststof containers, voorzien van sensoren, die de temperatuur van de goederen continu registreren en desnoods bijsturen.'

