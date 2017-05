Dertig procent van Amerikanen heeft financiële problemen

In totaal gaat het om 73 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten die in meerdere of mindere mate moeite hebben om rond te komen. Het probleem is groter bij de zwarte bevolking en bij de latino's. Bijna de helft (44 procet) zegt dat ze niet in staat zijn om een onvoorziene uitgave te doen van 400 dollar (zo'n 350 euro). Ze moeten hiervoor iets verkopen of gaan lenen, blijkt uit het rapport.

Medische kosten zijn voor steeds meer gezinnen een zware uitgave. In 2016 moest zo'n 10 procent een lening afbetalen om medische kosten te dekken. Ook studiekosten nemen een erg grote hap uit het budget: een derde heeft bovendien moeite om zijn hiervoor aangegane krediet af te betalen.

De situatie is wel licht aan het verbeteren: terwijl 70 procent van de Amerikaanse gezinnen zegt financieel op zijn gemak te zijn in 2016, was dat in 2015 69 procent en in 2013 slechts 62 procent.