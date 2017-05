Democratische Senaatsfractieleider Schumer wil niet zomaar een nieuwe FBI-directeur

Geen nieuwe FBI-directeur zonder de aanstelling van een speciale procureur in het onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen het campagneteam van Trump en Moskou. Dat zegt de leider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer, wiens kamer in het Congres de nieuwe FBI-directeur moet goedkeuren.