De vrouw die Jihadi John ontmaskerde: 'Ik was geschokt en kwaad toen ik erachter kwam wie hij was'

De Duitse journaliste Souad Mekhennet, correspondente voor The Washington Post, struinde de afgelopen vijftien jaar door het Midden-Oosten en wist diep door te dringen in de leefwereld van jihadisten. 'De radicale islam is geen probleem van buitenaf. Het probleem ligt hier, in Europa.'