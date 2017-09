'De Verenigde Staten blijven de leider in innovatie, maar wat krijgt de bevolking daarvoor in de plaats?'

Hoeveel rampspoed moet de machtigste natie ter wereld nog overkomen? Welk onheil moet Amerika nog treffen voor het begint te beseffen dat niet alleen kolkend water verwoestingen aanricht maar ook de manier van leven, de aftakeling van de samenleving en een hoogst perverse definitie van vooruitgang? De voorbije week kregen we wellicht het meest beklijvende beeld te zien van de staat van zinsverbijstering waar de Verenigde Staten en een flink stuk van de westerse wereld zich in bevinden: een wazige foto van een handvol doorweekte bejaarden in een ondergelopen rusthuis in Dickinson-Texas, wachtend op hulp die maar niet kwam. Dit is de natie waar miljonairs bij Tesla-baas Elon Musk een retourtje naar de ruimte kunnen kopen, maar die niet in staat is om kwetsbare oudjes tijdig te evacueren uit overstromingsgebied.

