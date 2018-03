De verdwenen meisjes van Vietnam: 'Alle hoop op een beter leven is weg'

De 56-jarige Do is terminaal ziek en werd uit het ziekenhuis ontslagen om haar laatste dagen door te brengen in haar geboortedorp, diep in de ontoegankelijke bergen van de Vietnamese provincie Hà Giang, aan de grens met China. Ze heeft nog maar één wens voor ze sterft: haar dochter Mi, die twee jaar geleden tijdens een bezoek aan de markt plots verdween, nog één keer weerzien. Niemand heeft enig idee waar het meisje zich bevindt. Het enige wat de marktkramers Do konden vertellen was dat haar dochter door twee mannen werd gevolgd. Do laat aan iedereen een foto van Mi zien in de hoop dat iemand haar herkent en haar weer naar huis kan brengen. Tevergeefs... Wellicht werd de toen 18-jarige Mi meegenomen naar China om verkocht te worden als potentiële echtgenote.

