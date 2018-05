De teloorgang van de Formule 1: 'Deze sport is gebroken'

Vijfendertig jaar geleden won de Brit John Watson de Grote Prijs van de Verenigde Staten West. De zon scheen over het stratencircuit van Long Beach, Californië, en de racers hadden er zin in. Watson stond pas 22e op de startgrid en moest een heel peloton inhalen. Na een zinderende grand prix vol crashes, waaghalzerij en slimme afsnijdmanoeuvres hield hij nipt Niki Lauda achter zich. Die was als 23e gestart. Vergelijk dat met de grand prix in Albert Park van eind maart, de eerste van het lopende Formule 1-seizoen. De Australische GP kende in totaal vijf inhaalmanoeuvres. Vijf. Pitstopstrategie en bandenkeuzes speelden een grotere rol dan stuurmanskunst. 'Zelf zou ik de tv hebben uitgezet', zei Max Verstappen na de slaapverwekkende race. 'Inhalen is onmogelijk geworden in de Formule 1. En als de regels niet veranderen, zal dat zo blijven.' De fans geven Verstappen gelijk en keren zich massaal af van de F1. In 2008 volgden 600 miljoen kijkers de koninginnenklasse van de autosport. In 2017 was dat afgekalfd tot 352 miljoen. Achter de schermen is er paniek uitgebroken. Eigenaar Liberty Media, een Amerikaanse durfkapitalist die vorig jaar de F1 opkocht, wil het stuur radicaal omgooien en zoekt steun voor een reddingsplan. Deadline: eind mei 2018. Wat is er aan de hand?

