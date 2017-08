De nieuwe migratiecrisis: 'Dit is de grootste bedreiging voor het Europa van vandaag'

De migratiecrisis is terug van weggeweest. In 2016 maakten meer dan 180.000 bootvluchtelingen de oversteek naar Italië - en de aantallen blijven stijgen, terwijl de wanhoop over de Europese passiviteit groeit. 'Europa laat Italië in de steek. Dit is een kolossale fout.'