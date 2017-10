De Catalaanse catch-22: 'Mag premier Michel een Spaanse reprimande verwachten?'

De opkomst en de uitslag van het Catalaanse referendum zijn duidelijk: een meerderheid van de Catalanen wil zich losmaken van Spanje en volledig autonoom verder. Maar ook de Spaanse grondwet is duidelijk: de Spaanse staat is ondeelbaar en zulke referenda mogen enkel op nationaal niveau worden georganiseerd. Dat de Spaande politie tussenbeide kwam, was dus volstrekt legitiem, maar de manier waarop dat gebeurde was onoordeelkundig en disproportioneel.

