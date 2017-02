Dag tegen Vrouwenbesnijdenis: 'Seks met mijn man is moeilijk. Er is geen harmonie'

De Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking herinnert ons eraan dat er wereldwijd meer dan 200 miljoen vrouwen zijn besneden. De praktijk wordt het meest toegepast in Sub-Sahara-Afrika. In een tiental landen in de regio zijn meer dan 75% van de vrouwen genitaal verminkt. Maar ook in Egypte ligt het cijfer hoog. Bijna 9 op de 10 vrouwen is er slachtoffer. De teams van de ngo Plan International werken al jaren in Egypte om de praktijk uit te roeien. Onder andere in het dorpje Tamouh. Meer op www.planbelgie.be