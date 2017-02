Criminologen over verschillen in het veiligheidsbeleid: 'In Engeland zitten nu zelfs twaalfjarigen in de cel'

In hun nieuwe boek Policing European Metropolises vergelijken criminologen Paul Ponsaers (UGent) en Elke Devroe (Universiteit van Leiden) het veiligheidsbeleid in 22 Europese steden, van Antwerpen en Brussel tot Londen en Parijs. Het resultaat van dat grootschalige internationale onderzoek is verontrustend. Ponsaers: 'In heel Europa zie je dezelfde tendens: stadsbesturen voeren meer en meer een eigen veiligheidsbeleid dat ontsnapt aan de greep van de nationale wetgever. Zo krijg je als het ware verschillende stadsrepublieken en verdwijnt het basisprincipe van iedere rechtsstaat, namelijk dat iedereen gelijk is voor de wet.'

