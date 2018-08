Costa Ricaans parlement moet verbod op holebihuwelijk opheffen

De beslissing van het Hooggerechtshof dateert van woensdagavond. Ze komt er nadat het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens - een instituut van de Organisatie van Amerikaanse Staten - op 9 januari al had geoordeeld dat het holebihuwelijk gelegaliseerd moet worden.

De legalisering van het homohuwelijk was een belangrijk campagnepunt van de schrijver Carlos Alvarado Quesada. De centrumlinkse kandidaat won in april de presidentsverkiezingen. In Costa Rica is de president zowel staatshoofd als regeringsleider. Het parlement, dat echter nog voor een groot deel uit christelijke conservatieven bestaat, heeft nu anderhalf jaar om nieuwe wetgeving door te voeren.