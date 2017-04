"Congo stopt militaire samenwerking met België"

"Onze attaché van Defensie in Kinshasa heeft een brief ontvangen waarin staat dat onze militaire samenwerking wordt opgeschort", aldus woordvoerster van de FOD Defensie Laurence Mortier. De informatie wordt bevestigd door een anonieme bron binnen het Congolese leger. "We zijn bezig met een inventaris van wat door deze samenwerking werd gedekt", aldus Mortier, die geen commentaar wilde geven op de redenen voor de beslissing.

De vorige keer dat de samenwerking werd stopgezet was in 1997 nadat Laurent-Désiré Kabila aan de macht kwam. Ze werd hersteld kort nadat de huidige president Joseph Kabila aan de macht kwam in 2001.

De samenwerking draait vooral rond de opleiding van militairen. Het Belgische leger heeft twee snelle interventieteams opgeleid die begin 2010 werden ingezet tegen de opstand van Enyele, in de Evenaarsprovincie, en tegen de rebellen van M23 in Noord-Kivu in 2012 en 2013. Vandaag begeleiden de Belgische militairen de Congolese soldaten nog steeds op het terrein.

Minister Reynders verklaarde vorige week dat de benoeming van Tshibala afwijkt van de letter en de geest van het Oudejaarsakkoord over de transitie naar de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo. De minister riep op tot de opheffing van de beperkingen van rechten en vrijheden en stelde dat België met zijn internationale partners zal overleggen over de relaties met Congo. Kinshasa liet eerder al weten niet opgezet te zijn met de communicatie van Reynders.