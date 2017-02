Chinese regering overweegt bijstand voor tweede kind

In januari 2016 werd de omstreden eenkindpolitiek afgeschaft, wat tot een geboortegroei van 1,3 miljoen baby's leidde.

Volgens een rapport van de Commissie voor Gezondheid en familieplanning aarzelt 60 procent van de Chinese ouders om een tweede kind te nemen. Ze vrezen dat ze een groter gezin niet aankunnen, schrijft de China Daily. E

lk gezin heeft recht op een tweede kind, zei de chef van de commissie, Wang Peian. "Maar de financiële haalbaarheid is een knelpunt geworden, die de beslissing negatief beïnvloedt". Daarom overweegt de regering de invoering van geboortepremies en promoties.

In 1979 had het communistisch China de eenkindpolitiek verordend om de bevolkingsgroei af te remmen. Die ommekeer in het nationale gezinsbeleid kwam er als reactie op de snelle veroudering van de miljardenbevolking en de teruglopende geboortecijfers.