China jaagt op Oeigoerse vluchtelingen in België: 'Ze zien ons als een bedreiging'

Oeigoeren die China ontvluchtten voelen zich niet veilig in België. De Chinese overheid beperkt hun vrijheid door achtergebleven familieleden onder druk te zetten. 'Wil je dat je ouders hun paspoort terugkrijgen? Speel ons dan informatie door over Oeigoeren in België.'