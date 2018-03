China haalt klimaatdoelen drie jaar op voorhand

In aanloop naar de Klimaattop in Parijs had China beloofd de klimaatintensiteit van zijn economie met 40 tot 46 procent terug te dringen tegen 2020. China rekende daarvoor in grote mate op de emissiehandel die het land al in 2011 had ingevoerd voor klimaatintensieve sectoren zoals de energie-, staal- en cementproductie.

Uit cijfers die de Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua deze week publiceerde, blijkt dat de Chinese uitstoot per eenheid van het bruto binnenlands product eind 2017 al met 46 procent gedaald was in vergelijking met 2005. Daarmee is de Chinese klimaatbelofte dus al ingelost, drie jaar op voorhand.

Bovendien heeft die reductie geen negatieve gevolgen voor de economie: terwijl de Chinese economie tussen 2005 en 2015 met 48 procent groeide, daalde de CO2-instensiteit van die economie met 38,6 procent. In 2016 daalde die intensiteit opnieuw met 6,6 procent.

Klimaatakkoord

Het nieuws uit China is een belangrijke opsteker voor het klimaatakkoord na het voornemen van de Amerikaanse president Trump om de VS terug te trekken uit het akkoord.

VN-klimaatbaas Patricia Espinosa is dan ook erg tevreden. 'Excellent nieuws uit China', reageerde ze via Twitter. 'Erg bemoedigend nu de internationale gemeenschap de transitie wil versnellen naar een koolstofarme maatschappij en de ambitie wil verhogen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.'

