CEO onder vuur na aankondiging 'vrouwvriendelijke' Doritos

Doritos die een minder knapperige, 'vrouwvriendelijke' versie lanceert omdat vrouwen 'liever beleefd eten in het openbaar'. Dat is de aankondiging die ervoor gezorgd heeft dat Indra Nooyi, CEO van PepsiCo (moederbedrijf van Frito-Lay, dat onder meer Doritos maakt) onder vuur is komen te liggen.

Gevraagd naar de verschillende manieren waarop mannen en vrouwen chips eten, zei Nooyi in een radio-interview met Freakonomics: 'Vooral jonge mannen houden van hun Doritos; ze likken met veel plezier hun vingers af en gieten de kleine gebroken stukjes chips onderaan de zak in hun mond, omdat ze de smaak niet willen verliezen. Vrouwen zouden graag hetzelfde doen, maar doen het niet. Ze houden er niet van om te hard te knarsen in het openbaar.'

Op de vraag of er een vrouwenversie van de chips zou komen, antwoordde ze: 'Het is niet zozeer "mannelijk en vrouwelijk", dan wel de vraag of er snacks voor vrouwen zijn die op een andere manier ontworpen en verpakt kunnen worden. En ja, we bekijken die mogelijkheid en zijn klaar om er binnenkort een hoop van te lanceren. Voor vrouwen, low-crunch, met het volledige smaakprofiel zonder dat het aan de vingers blijft plakken en hoe kun je het in een handtas steken? Want vrouwen dragen graag een snack mee in hun handtas.'

De CEO kwam onder meer op sociale media onder vuur te liggen. 'Goed nieuws dames', luidt het in een tweet, 'we hebben vrouwelijke Doritos die minder knarst, dus het feminisme is geannuleerd. We hebben gelijkheid bereikt!'

Now that Doritos has delivered us from sexism, what are we gonna do instead of a women’s march next year, gals, should we just hang out quietly eating chips? — OhNoSheTwitnt (@OhNoSheTwitnt) February 5, 2018

Een woordvoerder van PepsiCo zei aan Fox News dat 'de verslaggeving over een Doritos-product dat specifiek voor vrouwen is, niet klopt'. 'We hebben al Doritos voor vrouwen - het heet Doritos en miljoenen mensen genieten er dagelijks van.' Terwijl het bedrijf tegenstrijdige boodschappen verspreidt, wordt er op verschillende sociale media de spot gedreven met het idee.

Women: We want equal pay for equal work and an end to sex discrimination in the workplace.



Society: Here’s a bag of Lady Doritos so you won’t have to crunch too loudly in front of your male colleagues. — Marie Connor (@thistallawkgirl) February 5, 2018

im SOOOOO glad there is lady Doritos now. I couldn't figure out how to eat the man kind. — Miranda Sings (@MirandaSings) February 6, 2018