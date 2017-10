Catalonië: separatistische groepen roepen op om massaal geld af te halen

De Nationale Assemblee van Catalonië (ANC), een burgerinitiatief, en Omnium Cultural, een culturele organisatie, riepen hun aanhangers op om massaal geld af te halen van de rekeningen van de vijf grootste banken. De actie zou in eerste instantie vooral vrijdagvoormiddag tussen acht en negen moeten plaatsvinden. 'Haal het bedrag af dat je wil', manen ze via Twitter.

De organisaties willen zo protesteren tegen de opsluiting van hun twee voorzitters, Jordi Sánchez (ANC) en Jordi Cuixart (Omnium), en tegen het vertrek van bedrijven uit Catalonië. Ook willen ze zo blijk geven van hun wil om een onafhankelijke staat op te richten.

Het conflict tussen Barcelona en de centrale regering in Madrid werd donderdag op de spits gedreven. Eerst wees Carles Puigdemont, de president van de regionale regering, een ultimatum af van de Spaanse premier Mariano Rajoy, om elk onafhankelijkheidsstreven te beëindigen. Daarna kondigde Madrid dwangmaatregelen aan tegen de separatisten. Een ministerraad vergadert zaterdag in Madrid over die maatregelen.