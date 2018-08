Canada 'diep bezorgd' na uitwijzing ambassadeur in Riyad

'Canada zal altijd opkomen voor de bescherming van de mensenrechten, waaronder vrouwenrechten en de vrijheid van meningsuiting eender waar in de wereld', zegt Freeland. 'We zullen nooit twijfelen om deze waarden uit te dragen en we geloven dat deze dialoog cruciaal is voor de internationale diplomatie.'

De aanleiding voor de beslissing van Saoedi-Arabië om de Canadase ambassadeur het land uit te sturen en zijn eigen ambassadeur in Ottawa terug te roepen, is een tweet die Freeland donderdag verstuurde:

'Erg verontrust te hebben gehoord dat Samar Badawi, de zus van Raif Badawi, is gevangengenomen', zei ze. 'Canada steunt in deze moeilijke tijden de familie Badawi en we blijven ijveren voor de vrijlating van zowel Raif als Samar Badawi.'

Daags nadien tweette ook de Canadese ambassade in Riyad dat het de 'onmiddellijke vrijlating' eist van Badawi en 'alle andere vreedzame mensenrechtenactivisten'.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet maandagochtend vroeg in een reactie weten niet opgezet te zijn met de tweets.

'De stellingname van Canada is een openlijke en flagrante inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van het koninkrijk Saoedi-Arabië en in strijd met de meest elementaire internationale normen en alle internationale handvesten over de betrekkingen tussen staten', luidde het fors.