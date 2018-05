Cambridge Analytica stopt ermee

Cambridge Analytica zet onmiddellijk al zijn activiteiten stop. Het data-analysebedrijf en zijn moederbedrijf CL hebben een faillissementsprocedure in Groot-Brittannië opgestart. Ook in de VS komt er een bankroetprocedure. Er is intussen een onafhankelijke beheerder aangesteld.

'Het is uitgemaakt dat het niet levensvatbaar is deze activiteit (data-analyse, nvdr.) verder uit te voeren,' klinkt het in de mededeling. Volgens de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal hebben klanten het laten afweten en zijn tegelijk de kosten voor advocaten in het zog van het schandaal de hoogte ingegaan. Zelf spreekt de firma van een 'precaire financiële situatie'.

Cambridge Analytica wordt ervan beschuldigd dat het data van negentig miljoen gebruikers van de sociale netwerksite Facebook heeft gebruikt om de Amerikaanse verkiezingen en het referendum in Groot-Brittannië omtrent de brexit te beïnvloeden.