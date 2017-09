Bourgeois oppert internationale bemiddeling in Catalaanse onafhankelijkheidskwestie

'Ik betreur de recente escalatie met politioneel en gerechtelijk machtsvertoon in de Catalaanse hoofdstad en doe een dringende oproep aan de Spaanse regering om aan tafel te gaan zitten met de Catalaanse regering, die de legitieme vertegenwoordiger is van het Catalaanse volk. Als dit momenteel onmogelijk is, moet er internationale bemiddeling komen', zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in een reactie op de situatie in Spanje.