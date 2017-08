Belgische IS-verdachte gearresteerd in Turkije

De verdachte, geïdentificeerd als 'Mehdi A.' trok in 2014 met vrouw en kind naar Syrië, zo schrijft de krant Hürriyet, die stelt dat de man verantwoordelijk was voor de Franstalige jihadisten bij IS. De krant meldt ook dat hij wordt gelinkt aan de organisatie van terreuraanslagen in Europa, zonder te preciseren om welke aanslagen het zou gaan.

Volgens het persbureau Anadolu werd Medhi A. vorige donderdag opgepakt in de wijk Fatih, op de Europese oever van Istanboel. Hij zou er bezig geweest zijn met de voorbereiding van een bomaanslag in de Turkse metropool. In Istanboel werd zondag een politieman doodgestoken door een ander vermoedelijk lid van IS.