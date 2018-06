België verkozen tot lid van de VN-Veiligheidsraad

Bij de stemming binnen de Algemene Vergadering vrijdag in New York kreeg ons land de steun van 181 van de 188 lidstaten die hun stem uitbrachten, wat meer is dan de vereiste tweederdemeerderheid.

België was samen met Duitsland kandidaat voor de twee vrijgekomen zetels binnen de groep van "West-Europese landen en anderen". Die landengroep heeft recht op twee van de tien zitjes voor niet-permanente leden met een mandaat van twee jaar. Daarnaast zijn er nog de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad met vetorecht: de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Van de 193 lidstaten waren er 190 aanwezig. Twee landen onthielden zich, zodat België 126 stemmen nodig had. Uiteindelijk klokte ons land af op 181 stemmen. Duitsland kreeg 184 stemmen. Ook Zuid-Afrika, Indonesië en de Dominicaanse Republiek kregen voldoende steun en zullen in de Veiligheidsraad zetelen.

Het wordt de zesde keer dat België tot de selecte club behoort. Onze permanente vertegenwoordiger in New York Marc Pecsteen mag zich dus opmaken om voor ons land twee jaar de honneurs waar te nemen in het hoogste gremium binnen de VN. Hij was in het verleden kabinetschef van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en was onder meer actief in Kigali.

De Veiligheidsraad kent een roterend voorzitterschap. Door de speling van het lot zal België pas in februari 2020 de voorzittershamer hanteren. De voorzitter kan een debat op ministerieel niveau organiseren rond een van zijn prioriteiten of op basis van de uitvoering van een resolutie. Dat betekent dat de minister van Buitenlandse Zaken ook wat vaker de plas zal moeten oversteken.