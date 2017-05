België en andere West-Europese landen willen actievere EU rond LGBTI-rechten

België en een groep andere West-Europese landen roepen de Europese Commissie op actiever werk te maken van het wegwerken van discriminatie en andere problemen voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen. Ze deden dat vrijdag op een internationaal forum in Brussel waar ook federaal staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) en haar Brusselse collega Bianca Debaets (CD&V) present tekenden.

Toename haatboodschappen

Op het IDAHOT-Forum komen een hele dag lang thema's aan bod waar de LGBTI-gemeenschap mee geconfronteerd wordt. Toplui van de Verenigde Naties, de Europese Commissie en de Raad van Europa zakten daarvoor naar Brussel af, net als ministers uit onder meer Denemarken, Ierland, Portugal en Noorwegen.

Daarnaast kwam onder meer ook Hanne Gaby Odiele, het Belgische intersekse topmodel, er spreken. In een hernieuwde 'oproep tot actie' uiten de betrokken ministers hun bezorgdheid over de leefsituatie van veel LGBTI-personen. Geweld en discriminatie blijft op veel plaatsen een probleem, terwijl in sommige landen zelfs de vrijheid van meningsuiting en vergadering onder druk staan. De gerapporteerde toename van haatboodschappen en andere homofobe en transfobe incidenten is verontrustend.

De ondertekenaars vragen de Europese Commissie en alle EU-lidstaten om hun bevoegdheden "zo volledig mogelijk te benutten" om discriminatie op nationaal én Europees niveau aan te pakken. Demir en Debaets hebben ter plaatse hun handtekening gezet, maar presentator Wim De Vilder verzekerde in naam van de organisatie dat ook Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) en haar collega van de Franse Gemeenschap Isabelle Simonis (PS) nog zullen volgen.

België presteert slechter

België zakte deze week nog naar de vierde plaats op de Rainbow Index van de Europese holebi- en transgenderorganisatie ILGA Europe. Maar staatssecretaris Demir liet al verstaan dat ze volgend jaar een nieuwe sprong verwacht dankzij de nieuwe transgenderwet en het interfederaal actieplan rond de problematiek.

Voor de toekomst overweegt Demir ook een soort infopunt voor intersekse personen. Ook hun lot kwam vrijdag aan bod, zelfs al voelen heel wat onder hen zich niet meteen deel van de LGBTI-gemeenschap. Het gaat om mensen wiens seksekarakteristieken "niet beantwoorden aan de typische definities voor mannelijke of vrouwelijke kenmerken".

Officiële cijfers zijn er nauwelijks, maar volgens de IDAHOT-organisatie zou ongeveer 1,7 procent van de bevolking intersekse zijn. "Dat is ongeveer evenveel als het hebben van rood haar", klinkt het. Veel intersekse-kinderen worden al erg jong geopereerd, vaak zonder dat de ouders goed geïnformeerd zijn en met veel risico op sterilisatie. Maar ook juridisch stellen zich nog heel wat problemen. Ook in België kan je bijvoorbeeld enkel als man of vrouw geregistreerd worden.