Barack Obama ziet maandag 'goede vriend' Renzi in Milaan

Voormalig Amerikaans president Barack Obama is in Italië omdat hij dinsdag de eregast is op 'Seed & Chips', een internationale bijeenkomst over voedselinnovatie. Hij zal er volgens zijn team spreken over voedselzekerheid en klimaatverandering, 'thema's waar hij al jaren op werkt.'

Maar maandag maakt Obama tijd vrij voor een privéontmoeting met Matteo Renzi, ex-premier en sinds enkele dagen opnieuw de partijleider van de regerende Democratische Partij (DP). 'De twee leiders waren nauwe partners en werden goede vrienden toen ze aan de macht waren', aldus Obama's team.

Obama droeg op 20 januari de macht over aan zijn opvolger Donald Trump. Zijn gastoptreden dinsdag wordt niet zijn eerste sinds zijn aftreden. Een kleine twee weken geleden raakte bekend dat hij uitgenodigd werd om te spreken op een conferentie over gezondheidszorg, georganiseerd door beurshandelaar Cantor Fitzgerald. Er ontstond redelijk wat ophef over het bedrag dat hij daarvoor krijgt, liefst 400.000 dollar.

Renzi bood zijn ontslag aan als premier na de nederlaag bij het grondwettelijk referendum op vier december vorig jaar. Eind april werd hij met een grote meerderheid opnieuw verkozen tot de leider van zijn partij DP.