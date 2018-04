Auto rijdt in op menigte in Münster: drie doden, onder wie de dader

In het Duitse Münster zijn zaterdagnamiddag drie mensen om het leven gekomen, nadat een bestelwagen inreed op een terras. Een van de dodelijke slachtoffers is de vermoedelijke dader. Dat meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken op basis van de huidige balans.

Er zou volgens de politie ook een 30-tal mensen gewond geraakt zijn. De politie roept op om de ruime omgeving rond de plaats van het voorval te verlaten of te vermijden.

De dader van de aanslag met een bestelwagen in Münster, zou een psyschish labiele Duitser geweest zijn. Dat meldt het Duitse persagentschap dpa. Het zou niet gaan om een terreuraanslag.

De woning van de dader zou momenteel doorzocht worden, al is daar geen officiële bevestiging van. Na de aanslag heeft de bestuurder van de bestelwagen zichzelf doodgeschoten.

Volgens NDR, WDR en Süddeutsche Zeitung zou de dader geboren zijn in 1969 en een Duitser zonder migratieachtergrond zijn. Hij kampte in het verleden met psychisme problemen. Onduidelijk blijft voorlopig of de man alleen handelde.

Volgens de politie maakten getuigen gewag van twee mededaders die uit de bestelwagen zouden gesprongen en gevlucht zijn. Een politiewoordvoerder benadrukt dat die informatie niet zeker is en nog wordt onderzocht.

Münster is een van de belangrijkste universiteitensteden van Duitsland. Ze telt meer dan 50.000 studenten en heeft een gezellig centrum met heel wat bars, restaurants en culturele instellingen.

De Kiepenkerl is een toeristische plaats in de historische binnenstad van Münster met haar vele kleine steegjes. Bij goed weer zijn er vaak veel mensen buiten.

Minister: 'Hypothese van islamterreur uitgesloten'

De minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, heeft zaterdagavond in Münster aan de pers verklaard dat islamterreur uitgesloten wordt als reden voor de aanslag met een bestelwagen. Reul benadrukt dat de dader een Duitser was zonder migratieachtergrond.

'Niets wijst er op dit moment op dat we te maken hebben met islamistische beweegredenen', aldus Reul. Hij liet ook weten dat drie mensen om het leven kwamen, onder wie de dader, en niet vier zoals eerder gemeld door het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Erdogan haalt verbaal uit naar Macron na incident in Münster

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft blijkbaar van het dodelijk incident in Münster gebruikgemaakt om zijn Franse collega Emmanuel Macron verbaal aan te vallen. 'Nu zie je wel wat terroristen in Duitsland aanrichten', zei Erdogan zaterdag in het West-Turkse Denizli volgens het staatspersagentschap Anadolu. 'Dat zal ook in Frankrijk gebeuren. Jullie zullen ten onder gaan, zolang het westen deze terroristen te eten geeft.'

Kort voordien was in de Duitse stad Münster een bestelwagen op een terras van een café-restaurant ingereden. Daarbij vielen verschillende doden en tientallen gewonden. De veiligheidsdiensten gaan na de eerste vaststellingen niet van een terreuraanslag uit.

Erdogan leek naar dit incident te verwijzen, maar noemde geen bijzonderheden, noch de stad Münster. Aanleiding voor Erdogans aanval op Macron is dat die onlangs een delegatie met vertegenwoordigers van de Syrische Koerdenmilitie YPG in het Elysée-paleis, de officiële residentie van de president van Frankrijk, heeft ontvangen. Erdogan zei: 'Frankrijk, jullie subsidiëren het terrorisme, jullie steunen terroristen en ontvangen hen dan nog in het Élysée-paleis'. Frankrijk zal zich op die manier nooit kunnen losmaken van de gesel van het terrorisme.

Politici spreken medeleven uit

Heel wat politici in Duitsland en daarbuiten hebben zaterdag hun medeleven uitgesproken voor de slachtoffers van de aanslag met een bestelwagen in het Duitse Münster. Een man met psychische problemen reed er met een bestelwagen in op een terras. Drie mensen kwamen daarbij om en een dertigtal anderen raakte gewond. Na de aanslag pleegde de dader zelfmoord.

'De berichten die ons vanuit Münster bereiken zijn afschuwelijk', laat de Duitse president Frank-Walter Steinmeier weten. 'We moeten uitgaan van een zware daad van geweld. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun families. Mijn diep medeleven voor al wie een geliefde verloren is.'

Duits bondskanselier Angela Merkel meldt 'diep geschokt te zijn door de verschrikkelijke gebeurtenissen in Münster'. 'Al het mogelijke wordt gedaan om deze daad op te helderen en om de slachtoffers en hun naasten bij te staan.'

Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zegt 'te rouwen met Münster'. 'Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familieleden. Mijn grote dank naar al wie tijdens deze moeilijke momenten hulp biedt. Ik wens hen en de gewonden veel sterkte.'

In ons land liet minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders via Twitter weten dat 'zijn gedachten bij de slachtoffers en gewonden in Münster zijn en bij hun families en vrienden'.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon liet via Twitter weten 'op dit ogenblik geen linken met België te zien'. 'Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun nabestaanden en de politie- en hulpdiensten in Noordrijn-Westfalen', aldus Jambon.