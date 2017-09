Aung San Suu Kyi: 'Wij zijn een jonge democratie die met veel problemen kampt'

De regering is klaar om het verificatieproces daartoe op te starten, zei ze dinsdag in een live op tv uitgezonden speech voor diplomaten in de hoofdstad Naypyidaw. Daarnaast zei ze ook 'grote spijt' te hebben voor de vele burgers die 'zijn ingesloten' door het geweld.

Het was de eerste keer dat de leidster van Myanmar een openbare toespraak gaf sinds het uitbreken van het geweld. Nergens in de speech, die ongeveer een half uur duurde, werd het woord 'Rohingya' niet vermeld. Ze sprak enkel over 'terroristen' of 'moslims'.

De Rohingya zijn een moslimminderheid die wordt vervolgd en door de boeddhistische meerderheid als illegaal beschouwd. Volgens de Verenigde Naties zijn op minder dan een maand tijd al meer dan 400.000 Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht.

Na een aanval op 25 augustus op een politiepost, volgde er zware repressie van het Myanmarese leger. Daarbij kwamen minstens 500 mensen, vooral Rohingya, om.

'Iedereen van ons wil vrede en geen oorlog', zei Suu Kyi dinsdag. Ze vraagt de internationale gemeenschap wel om geduld. 'Wij zijn een jonge en fragiele democratie die met veel problemen kampt.'

Ze vroeg aan de internationale gemeenschap om aandacht te hebben voor de verzachtende omstandigheden, aangezien ze nog maar 18 maanden aan de macht is als president. In de zaal waar te toespraak plaatsvond, sprak Suu Kyi tot een publiek van voornamelijk buitenlandse diplomaten.

De Nobelprijswinnares voor de Vrede gaf daarnaast te kennen dat het grootste deel van de Rohingya 'niet heeft deelgenomen aan de exodus'.

'We willen uitzoeken waarom de exodus aan het gebeuren is.' Ze riep buitenlandse diplomaten dan ook op om de westelijke staat Rakhine, waar de Rohingya voornamelijk leven, te bezoeken. Volgens Suu Kyi zijn de meeste dorpen daar niet getroffen door geweld.

Suu Kyi stelde wel dat het leger 'groepen terroristische moslims' had moeten bestrijden, maar ze zei ook 'alle gevallen van mensenrechtenschendingen en onwettig geweld te veroordelen'.